Страус-беглец устроил переполох на дорогах и улицах Китая: видео

В китайской южно-западной провинции Юнань страус решил сбежать с фермы, устроив переполох на дороге. Видео с запечатленным страусом на улицах и дорогах китайской провинции было опубликовано на YouTube-канале CCTV Video News Agency.

Издание Peoples Daily, China сообщает, что страус сбежал с фермы из-за появившихся гостей, которые напугали птицу. В свою очередь, птица решила сбежать.

Страус неоднократно выбегал на дорогу, создавая аварийную ситуацию. Также самая быстрая птица в мире чуть не сбила пешехода.

Как информирует PDC, сейчас страус уже вернулся к хозяину.

Страусиные фермы в Китае - массовое явление. Ранее их выращивали из-за перьев, которые использовали в качестве украшений для нарядов и костюмов. Сегодня же самым ценным материалом в страусе считается их кожа, цена которой может в три раза превышать стоимость кожи крокодила.

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