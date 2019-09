Стрельба в Вашингтоне: есть жертвы и пострадавшие – видео

19 сентября в районе Коламбия Хейтся в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, сообщает NBC News.

По данным полиции, двое из раненных находятся в критическом состоянии.

Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb