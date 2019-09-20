Стрельба в Вашингтоне: есть жертвы и пострадавшие – видео

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Один человек погиб, двое - в критическом состоянии

19 сентября в районе Коламбия Хейтся в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести, сообщает NBC News.

По данным полиции, двое из раненных находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают следственные группы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. О них сообщат позже.

"Наши детективы опрашивают местных жителей, которые могли быть свидетелями происшествия. Мы также изучаем записи уличных видеокамер, установленных в районе", - сообщил начальник третьего полицейского департамента Стюарт Эмерман.

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Теги: вашингтон, стрельба, округ колумбия, жертвы, пострадавшие, видео
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