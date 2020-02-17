Традиция в Японии. Тысячи мужчин выпили сакэ и разделись - видео

До 10 000 почти обнаженных японцев, невзирая на холодную погоду, собрались на прошедших выходных на Хадака-мацури - местный фестиваль-шествие, в котором участники надевают максимум набедренную повязку, носки и короткую накидку. Некоторые приходят на праздник голыми, сообщает CNN.
"Обнаженный фестиваль" традиционно проводится в третью субботу февраля во многих местах страны, но основной проходит на юге острова Хонсю: все события вращаются вокруг храма Сайдай-дзи в префектуре Окаяма. Участие могут принимать только мужчины от 23 до 43 лет.
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Сначала участники подкрепляются бесплатным сакэ, после чего разминаются бегом вокруг храма, а затем прыгают в ледяную воду. Разгоряченные люди набиваются в храм, где в 22:00 священник бросает в толпу 100 амулетов из ароматизированных палочек. Начинается борьба за них: поверье говорит, что обладатель амулета будет успешным весь год.
Видео: yogik wijaya, flyfreebirdfly
Как отмечает CNN, после такого "спортивного" мероприятия некоторые участники расходятся по домам с ушибами, ссадинами, порезами и растяжениями.
Некоторые участники приходят на фестиваль в одиночку, но многие объединяются в команды, представляющие местные компании.
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