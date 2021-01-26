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Тракторами на баррикады. В Индии фермеры протестуют против реформ рынка торговли: видео видео

26.01.2021, 11:36
Протесты в Индии (скриншот с видео)
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В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах – фермеры уже два месяца митингуют против новых законов о свободном рынке торговли, называя их "черными" и "смертным приговором", пишет BBC.

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По словам журналистов, эта акция стала одной из самых масштабных, которые когда-либо проходили в стране. Сегодня, в День республики, протесты не только не утихли, но и усилились.

Законы, против которых митингуют фермеры, упрощают ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде крупных компаний.

После начала протестов в правительстве предложили приостановить действие законов, но фермеры настаивают на их полной отмене. Сегодня демонстранты на тракторах прорвали баррикады, отклонившись от маршрута, который был ранее согласован с властями для проведения митинга.

Фермеры отмечают,  что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.

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Дарья Мостовая
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