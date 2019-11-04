Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Помимо того, что жизнь там не закрепилась и в воде, в долине Далол - наивысшая средняя температура воздуха среди всех обитаемых регионов - выше 48*С

Насыщенный магнием экстремально кислый и соленый кипяток является причиной того, что в воде вулканической местности Даллол в Эфиопии невозможна жизнь. К такому выводу пришли ученые университета Париж-юг 11, которые опубликовали исследование в журнале Nature.

По их данным, в долине Даллол нет даже гало-, ацидо- и гипертермофильных микроорганизмов - "экстремалов" микромира, которые могут жить в смертельных для человека условиях.

Смотрите фото: В NASA показали, как выглядит "рай" из космоса

Несмотря на то, что в науке наличие воды на планете считается одним из признаков ее возможной обитаемости, в этом уголке земного шара жизнь не обнаружена. Но рядом с Даллолом ее нашли, хотя лишь в виде архей - одноклеточных микроорганизмов без ядра и мембранных органелл.

Смотрите видео: В Турции откопали храм, которому более 11 000 лет

Видео: Amazing Places on Our Planet

Отправить:
Распечатать:
Теги: Даллол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ученые назвали самое "мертвое" место на Земле: карта и видео
Ученые назвали самое "мертвое" место на Земле: карта и видео
Над Батуми пронесся смерч: видео
Над Батуми пронесся смерч: видео
Сегодня Boeing спасает космический корабль при аварии: трансляция
Сегодня Boeing спасает космический корабль при аварии: трансляция
Мнение Коррупционные схемы VS коррупционеры: с чем бороться прежде всего
Новый рекорд: Украина экспортировала почти 40 млн тонн зерновых
Экономика Новый рекорд: Украина экспортировала почти 40 млн тонн зерновых
Табачная поправка: сигаретчики просят помощи у Зеленского
FMCG Табачная поправка: сигаретчики просят помощи у Зеленского
Популярное
фото/видео
В Краматорске создали стрит-арт из шести муралов: фоторепортаж
В Краматорске создали стрит-арт из шести муралов: фоторепортаж
Ученые назвали самое "мертвое" место на Земле: карта и видео
Ученые назвали самое "мертвое" место на Земле: карта и видео 12:59
Над Батуми пронесся смерч: видео
Над Батуми пронесся смерч: видео 11:25
40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние фото
40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние фото 11:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 