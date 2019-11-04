Ученые назвали самое "мертвое" место на Земле: карта и видео

Насыщенный магнием экстремально кислый и соленый кипяток является причиной того, что в воде вулканической местности Даллол в Эфиопии невозможна жизнь. К такому выводу пришли ученые университета Париж-юг 11, которые опубликовали исследование в журнале Nature.

По их данным, в долине Даллол нет даже гало-, ацидо- и гипертермофильных микроорганизмов - "экстремалов" микромира, которые могут жить в смертельных для человека условиях.

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Несмотря на то, что в науке наличие воды на планете считается одним из признаков ее возможной обитаемости, в этом уголке земного шара жизнь не обнаружена. Но рядом с Даллолом ее нашли, хотя лишь в виде архей - одноклеточных микроорганизмов без ядра и мембранных органелл.

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