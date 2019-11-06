В Греции торнадо чуть не разрушил завод: видео

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Шестьдесят рабочих фабрики были в панике, когда увидели как ветер поднимает 60-килограммовые предметы и разбивает оконные стекла

Короткий, но разрушительный торнадо обрушился на завод по производству оливкового масла 4 ноября в Каламате, на юге Пелопоннеса, Греция. Разрушение было зафиксировано камерами безопасности, сообщает The Watchers.

Шестьдесят рабочих фабрики были в панике, когда увидели как ветер поднимает 60-килограммовые предметы и разбивает оконные стекла.

Владелец завода сказал, что торнадо длился всего три-четыре минуты.

"Нам очень повезло, что, хотя мы все были на заводе во время инцидента, у нас все хорошо", - сказал владелец.

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Теги: Греция, стихия, торнадо, фабрика
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