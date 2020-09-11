В Иордании прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов: заблокирован город – видео

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Склады находятся в отдаленном пустынном месте у города Зарка, Иордания. В этом районе пустыни также находятся оборудованные США военные базы

В Иордании, в 10 км от города Зарка, произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Въезд и выезд во второй по величине город страны закрыли, сообщает Reuters.

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По предварительным данным, причиной взрыва стало короткое замыкание. Сообщений о жертвах пока не поступало, заявили местные власти.

"Первоначальные расследования показывают, что взрыв был вызван электрической цепью на армейских складах боеприпасов, которые находятся под видеонаблюдением в изолированном и безлюдном районе", - сказал официальный представитель правительства Амджад Адаила.

Отмечается, что огромное оранжевое пламя так сильно осветило ночное небо пустыни, что его можно было увидеть даже в столице страны Аммане, который находится в 35 км к юго-западу.

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"Мы чувствовали себя так, как будто произошло землетрясение. Наши окна задрожали, стекла разбились. Мои дети начали плакать", - сказала жительница Зарки Набила Исса, домохозяйка и мать пятерых детей.

Силы безопасности заблокировали Зарку, крупный промышленный город с населением 1,5 млн человек: выезд и въезд транспортных средств запрещен. Журналистам, которые хотели проехать через город к месту взрыва, не разрешили это сделать.

Отмечается, что в пустыне, где произошел взрыв, расположено несколько крупных армейских баз, оборудованных США. Местоположение Иордании делает ее идеальным центром логистики и снабжения для армии США, в том числе для гарнизона в Танфе на юго-востоке Сирии, пишут в издании.

  • 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.
  • Аналитики Всемирного банка заявили, что ущерб, нанесенный столице Ливана после взрыва 4 августа в порту составил $3,8-4,6 млрд.

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Видео - Worldwide Trends/YouTube

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Теги: армия США, боеприпасы, взрыв, иордания, зарка
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