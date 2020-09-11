В Иордании прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов: заблокирован город – видео

В Иордании, в 10 км от города Зарка, произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Въезд и выезд во второй по величине город страны закрыли, сообщает Reuters.
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По предварительным данным, причиной взрыва стало короткое замыкание. Сообщений о жертвах пока не поступало, заявили местные власти.
"Первоначальные расследования показывают, что взрыв был вызван электрической цепью на армейских складах боеприпасов, которые находятся под видеонаблюдением в изолированном и безлюдном районе", - сказал официальный представитель правительства Амджад Адаила.
Отмечается, что огромное оранжевое пламя так сильно осветило ночное небо пустыни, что его можно было увидеть даже в столице страны Аммане, который находится в 35 км к юго-западу.
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"Мы чувствовали себя так, как будто произошло землетрясение. Наши окна задрожали, стекла разбились. Мои дети начали плакать", - сказала жительница Зарки Набила Исса, домохозяйка и мать пятерых детей.
Силы безопасности заблокировали Зарку, крупный промышленный город с населением 1,5 млн человек: выезд и въезд транспортных средств запрещен. Журналистам, которые хотели проехать через город к месту взрыва, не разрешили это сделать.
Отмечается, что в пустыне, где произошел взрыв, расположено несколько крупных армейских баз, оборудованных США. Местоположение Иордании делает ее идеальным центром логистики и снабжения для армии США, в том числе для гарнизона в Танфе на юго-востоке Сирии, пишут в издании.
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Видео - Worldwide Trends/YouTube