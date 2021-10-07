В Италии прошли сильные ливни, стихия заблокировала дороги, опустошила фермы и пастбища. Об этом сообщает сайт The Local Italy.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В муниципалитетах Урбе и Монтенотте Инфериоре в провинции Савона выпало 368 мм осадков за три часа и 490 мм за шесть часов соответственно, а в Россильоне в провинции Генуя – 733 мм за 12 часов. Все три области расположены в северо-западном регионе Лигурии.

4 октября за несколько часов были побиты три национальных рекорда, сообщает сайт погоды Meteo Giornale.

Стихия охватила большую часть территории Италии. В стране прошли торнадо, ураган и проливные дожди. Из-за оползней были заблокированы дороги в некоторых районах, штормы опустошили фермы, поля и пастбища.

Видео: News Disaster/Youtube

24 сентября 2021 года в Испании из-за сильных дождей началось наводнение, были затоплены многие дороги и улицы в западных регионах. Власти призывали людей не подбирать утерянные вещи из-за того, что они загрязнены болезнетворными микроорганизмами и другими патогенами из-за канализационных стоков.

4 октября на Оман и Иран обрушился тропический циклон Шахин. Местные власти сообщали о минимум 13 погибших.

Читайте также: На юг Франции обрушилось мощное наводнение: видео

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.