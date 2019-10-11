В Китае обрушился мост, есть жертвы: видео

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В момент аварии на мосту находились три легковых автомобиля и два грузовика

Три человека погибли и двое получили ранения в результате обрушения эстакадного моста, которое произошло 10 октября в городе Уси восточнокитайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает Xinhua.

Местные власти уточнили, что примерно в 18:10 обрушилась проезжая часть эстакадного моста на пересечении одной из дорог с участком 312-й автодороги государственного значения.

"Три легковых автомобиля оказались придавленными обломками обрушившегося моста, в двух из них находились три человека, которые уже погибли, другой был припаркован без пассажиров", - уточняется в сообщении.

В момент аварии на мосту были три легковых автомобиля и два грузовика.

По предварительной информации, трагедия произошла в связи с перегрузкой автомобилей.

  • 22 сентября десять человек погибли и 16 человек получили травмы после того, как грузовик врезался в местный рынок и ударил пешеходов в городе Сянтан, провинция Хунань в центральном Китае.
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Теги: обрушение моста, Китай, видео
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