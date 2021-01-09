В Неаполе на парковке возле больницы для пациентов с COVID-19 провалилась земля и образовалась гигантская воронка. Об этом сообщает местная пожарная служба.

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Воронка образовалась на рассвете 8 января – ее глубина достигает 20 метров, а площадь – 2000 кв.м.

Начальник пожарной охраны Эннио Акилино сказал, что провал мог быть вызван увеличением объема грунтовых вод в результате недавних проливных дождей.

Больницу пришлось временно закрыть из-за отключения электроэнергии и водоснабжения.

По информации спасателей, никто не пострадал. Все проводившиеся на момент аварии процедуры удалось закончить благодаря включившимся системам резервного питания.

В воронку провалились несколько автомобилей, стоявших на парковке.

Губернатор области заявил, что больницу откроют в течение нескольких дней.

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Наталия Медведева

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