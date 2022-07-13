В пучине Красного моря обнаружены экзотические подводные бассейны с рассолом: фото

На глубинах около 1,7 км и больше в заливе Акаба на севере Красного моря ученые обнаружили редкие глубоководные соляные бассейны – озерца и лужи под толщей "обычной" воды. Это одни из самых экстремальных сред на Земле, но, несмотря на их гиперсоленость, низкий уровень pH, экзотический химический состав и полное отсутствие кислорода, они кишат жизнью. В основном это микробы-экстремалы, пишут авторы в исследовании в журнале Communications Earth & Environment.

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Глубоководные соляные бассейны размером от сотен квадратных метров до нескольких квадратных километров образуются за счет устойчивого накопления гиперсоленых растворов в ложбинах морского дна. Они обнаружены в Мексиканском заливе, Средиземном и Красном морях, но в небольшом количестве: всего несколько десятков.

Введенная в одну из "лужиц" краска, которая не переходит почти невидимую границу с резким перепадом солености:

В этом районе Акаба на дне много разломов и трещин. Открытие было сделано с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата с корабля OceanXplorer, причем почти случайно: в последние пять минут очередного десятичасового погружения.

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Авторы обследовали один бассейн площадью 10 000 м2 и три небольших "лужи" менее 10 м2 каждая. Их воды незначительно (<2°C) теплее окружающей среды.

В таких структурах могут сохраняться в первозданном виде осадочные толщи. Было обнаружено, что основной бассейн сохранил стратиграфию, охватывающую по крайней мере 1200 лет.

Другими словами, расположенные относительно близко к берегу, эти объекты с отложениями хранят информацию о цунами, наводнениях, землетрясениях, оползнях и других тектонических событиях, которые могли произойти тысячи лет назад.

Гидрологи из Университета Майами полагают также, что изучение таких сред может дать ключ к пониманию жизни на других планетах.

"Пока мы не поймем пределы жизни на Земле, будет трудно определить, могут ли чужие планеты содержать какие-либо живые существа. Наше открытие богатого сообщества микробов, выживающих в экстремальных условиях, может быть применено к поиску жизни в других местах Солнечной системы и за ее пределами", – считают они.

Уже некоторое время известно, что населяющие такие "озера" микробы-экстремофилы могут производить биологически активные молекулы с терапевтическим потенциалом, включая антибактериальные и противораковые свойства.

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Евгений Пилипенко

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