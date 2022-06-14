Японцы пытаются использовать "вечный" источник энергии на глубине, создан генератор: схема

Японская машиностроительная компания IHI Corporation разработала и создала подводный гидроэлектрогенератор Каiryu для использования энергии морских течений. 330-тонную машину успешно проверили в тестовом режиме на японском шельфе, говорится в пресс-релизе компании.

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Примерно 20-метровый в ширину генератор рассчитан на работу не глубже 50 м и оптимизирован под теплое тихоокеанское течение Куросио вдоль юго-восточных берегов Японии (потенциал которого оценивают в цифру свыше 205 ГВт).

Нежесткое закрепление генератора на дне с помощью тросов и якорей позволяет устройству автономно ориентировать себя для наиболее эффективного использования течения, а также дает возможность поднять его на поверхность для ремонта и обслуживания.

В каждый из двух цилиндров (см. схему ниже) встроен электрогенератор, подключенный к турбине с диаметром лопастей около 11 м. Каждая турбина вращается в противоположном направлении.

По расчетам, Kairyu даст до 100 кВт мощности при скорости течения 1-2 м/с. IHI Corporation уже собирает более крупный вариант Kairyu с диаметром лопастей 20 м. Его "выхлоп" – около 2 МВт.

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Пока что попытки выжать максимум энергии из приливов, волн и течений в океане заканчивались не лучшими результатами из-за высоких затрат, сложности в обслуживании и эксплуатации генераторов, экологических ограничений и других преград.

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Евгений Пилипенко

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