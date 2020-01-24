Вирус: в Ухане за неделю построят больницу - видео

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На данный момент на карантин закрыто уже 14 городов

Китайские власти пообещали в течение шести дней построить в Ухане больницу для зараженных коронавирусом. Об этом пишет The Telegraph

Издание сообщает, что в городах Чиби, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Сяньнин, Хуанши и Эньши приостановлнены автобусные рейсы. Город Эчжоу закрыл железнодорожные станции. В пятницу с 14:00, Ичан стал 14-м городом в провинции Хубэй, где введены ограничения на общественный транспорт. 

Все 70 000 кинотеатров страны останутся закрытыми в эти выходные, а премьеры семи блокбастеров будут отложены. Диснейленд Шанхая также объявил, что не откроется.

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Теги: ухань, Китай, вирус, коронавирус, пневмония, больница
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