Вирус: в Ухане за неделю построят больницу - видео

Китайские власти пообещали в течение шести дней построить в Ухане больницу для зараженных коронавирусом. Об этом пишет The Telegraph.

Издание сообщает, что в городах Чиби, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Сяньнин, Хуанши и Эньши приостановлнены автобусные рейсы. Город Эчжоу закрыл железнодорожные станции. В пятницу с 14:00, Ичан стал 14-м городом в провинции Хубэй, где введены ограничения на общественный транспорт.

Все 70 000 кинотеатров страны останутся закрытыми в эти выходные, а премьеры семи блокбастеров будут отложены. Диснейленд Шанхая также объявил, что не откроется.