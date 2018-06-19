Покушение на Стерненко в Одессе: расследование передали Киеву

Сергей Стерненко (фото - Facebook/sternenko)

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Заниматься раследованием дела о нападении на экс-главу Правого сектора Одессы, будет заниматься столичная полиция

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Уголовное производство по факту покушения на экс-главу одесского отделения Правого сектора Сергея Стерненко, в ходе которого погиб один из нападавших, забрали у одесской полиции и передали киевской. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, решение принято "в связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в том числе от народных депутатов Украины, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины".



Дело будет вести главное следственное управление Нацполиции.

Она отметила, что досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось.

Ранее Стерненко сообщил, что в одесской больнице ему отказали в лечении и он выехал в Киев.

Это уже третье нападение на него за последнее время. Происшествие квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. Отобрав нож у одного из нападающих, Стерненко нанес ему смертельное ранение в область живота. Вскоре полици установила местонахождение и задержала второго нападавшего, который сбежал с места происшествия.

26 мая советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что одного из нападавших на Сергея Стерненка отпустили на свободу.