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19.06.2018, 12:11

Покушение на Стерненко в Одессе: расследование передали Киеву

Покушение на Стерненко в Одессе: расследование передали Киеву - Фото
Сергей Стерненко (фото - Facebook/sternenko)

Заниматься раследованием дела о нападении на экс-главу Правого сектора Одессы, будет заниматься столичная полиция

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Уголовное производство по факту покушения на экс-главу одесского отделения Правого сектора Сергея Стерненко, в ходе которого погиб один из нападавших, забрали у одесской полиции и передали киевской. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, решение принято "в связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в том числе от народных депутатов Украины, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой Украины".

Дело будет вести главное следственное управление Нацполиции. 

Она отметила, что досудебное расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось. 

Ранее Стерненко сообщил, что в одесской больнице ему отказали в лечении и он выехал в Киев.

Это уже третье нападение на него за последнее время. Происшествие квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. 

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером в Одессе. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. Отобрав нож у одного из нападающих, Стерненко нанес ему смертельное ранение в область живота. Вскоре полици установила местонахождение и задержала второго нападавшего, который сбежал с места происшествия.  

26 мая советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что одного из нападавших на Сергея Стерненка отпустили на свободу.

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Теги: Сергей Стерненко, гпу, одесса, правый сектор, лариса сарган, нападение на стерненко
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