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09.09.2018, 20:42

Выбросы в Крыму: Крымский титан все еще работает - Херсонская ОГА

Выбросы в Крыму: Крымский титан все еще работает - Херсонская ОГА - Фото
Завод ''Крымский титан'' (фото — sevastopolnews.info)

Глава Херсонской облгосадминистрации опроверг заявления о том, что завод Титан сегодня прекратил работу

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Завод Крымский титан на оккупированном полуострове, из кислотонакопителя которого произошел выброс химического вещества, продолжает работать. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в эфире телеканала 112 Украина. 

"Да, видно трубы, которые работают, и визуально мы подтверждаем, что он работает", - заявил Гордеев.  

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе и недомогание. Некоторые переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После выброса на заводе Крымский титан во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди заявили о тошноте, головокружении и аллергии.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города начали вывозить.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

7 сентября глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что выброс химических веществ на севере оккупированного Крыма может повториться, если в регион вернется жара.  

Ранее сегодня, 9 сентября, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что завод Крымский титан в оккупированном Россией Крыму приостановил производство.

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Теги: отравление, выборы, оккупация крыма, завод, титан, крымский титан, выбросы в крыму
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