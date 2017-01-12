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В Киеве по подозрению в получении взятки задержан судья

12.01.2017 19:31
Судья задержан при получении взятки от предпринимателя в размере $16 000
В Киеве по подозрению в получении взятки задержан судья
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Задержан судья Хозяйственного суда Киева по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, судья задержан с поличным. Участие в задержании принимали сотрудники департамента в сфере экономики ГПУ, а также сотрудники САП и СБУ.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 000 долл. За решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал Луценко. 

В декабре СБУ совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Киевского апелляционного суда по подозрению в получении взятки. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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