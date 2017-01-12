В Киеве по подозрению в получении взятки задержан судья
Задержан судья Хозяйственного суда Киева по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, судья задержан с поличным. Участие в задержании принимали сотрудники департамента в сфере экономики ГПУ, а также сотрудники САП и СБУ.
"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 000 долл. За решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал Луценко.
В декабре СБУ совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Киевского апелляционного суда по подозрению в получении взятки.
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