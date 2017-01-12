В Киеве по подозрению в получении взятки задержан судья

Судья задержан при получении взятки от предпринимателя в размере $16 000

Задержан судья Хозяйственного суда Киева по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, судья задержан с поличным. Участие в задержании принимали сотрудники департамента в сфере экономики ГПУ, а также сотрудники САП и СБУ.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержали с поличным судью Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 000 долл. За решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал Луценко.

В декабре СБУ совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Киевского апелляционного суда по подозрению в получении взятки.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.