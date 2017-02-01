Минобороны уточнило потери ВСУ за сутки: 1 погибший, 12 раненых

По словам замминистра обороны Игоря Павловского, боевики дважды пытались атаковать позиции сил АТО вблизи Авдеевки, но безуспешно

В результате боевых действий в Донбассе за минувшие сутки, 31 января 2017 года, погиб один украинский военнослужащий, 12 бойцов получили ранения. Об этом сегодня перед заседанием правительства сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, передает корреспондент ЛІГА.net.



"К сожалению, есть потери, но меньше, чем за предыдущие сутки (30 января - ред.): один погибший, 12 раненых", - сказал он.



Также Павловский сообщил, что сегодня, 1 февраля, террористы дважды пытались атаковать позиции сил АТО под Авдеевкой, но безуспешно.



"В настоящее время ребята держатся. Ситуация нормализуется, особенно после встречи трехсторонней контактной группы. Будем надеяться, что будет достигнуто решение о прекращении огня", - отметил замглавы Минобороны.

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Ранее сегодня пресс-центр штаба АТО сообщал, что за 31 января в Донбассе зафиксировано 86 обстрелов со стороны российских оккупационных войск, вследствие чего один военнослужащий погиб, девять получили ранения и столько же травмированы.



31 января руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Анатолий Петренко сообщил, что за последние несколько суток боевики 10 раз пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Авдеевки.

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