ОБСЕ нашла танк террористов: они стреляли на предупреждение

По оценке СММ, произведенные выстрелы были боевиков предупредительными и не были направлены на патруль миссии

Боевики террористической организации ДНР открыли предупредительный огонь, когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танк неустановленного типа в Пикузах. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"12 февраля, после того как в Пикузах наблюдатели зафиксировали танк неустановленного типа, накрытый маскировочной сеткой, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от их позиции вблизи танка. По оценке СММ, произведенные выстрелы были предупредительными и не были направлены на патруль миссии", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели после этого покинули данный район.

В этот же день террористы не разрешили наблюдателям провести проверку тяжелого вооружения, зафиксированного на складе, расположенном между Кировским и Петровским районами оккупированного Донецка.

10 февраля первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что одна из причин эскалации в Донбассе - это размещение вооружений в непосредственной близости друг от друга.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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