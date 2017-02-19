Директор Коксохима показал повреждения на станции Авдеевка - фото
Железнодороджная станция Авдеевка пострадала от ночного обстрела боевиками, в частности, были повреждены электросети. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов на своей странице в Facebook.
"Станция Авдеевка после ночного обстрела. Железнодорожники УЗ и АКХЗ должны восстановить все это за сегодня - иначе нельзя", - написал Магомедов.
Фото: Facebook.com/musa.magomedov.311
Он уточнил, что своевременный ремонт сетей необходим для непрерывного производства на заводе.
Вчера глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил у себя в Facebook, что в Авдеевке снова пропало электроснабжение: как в самом городе, так и на Коксохоме. "Координационный центр с 20:00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей. Нацполиция усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения ДСНС - готовятся к развертыванию пунктов обогрева", - написал Жебривский.
7 февраля 2017 года Магомедов предложил первому замглавы миссии Александру Хугу ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и СЦКК.
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