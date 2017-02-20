В Авдеевке полицейские обнаружили российский беспилотник: фото

В ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщили, что рядом с найденным беспилотником собака обнаружила взрывчатые вещества

В старой части Авдеевки сотрудники полиции обнаружили беспилотник российского производства. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки, на одном из огородов, сотрудники полиции обнаружили БПЛА. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства. Сам борт номерной", - отметил Аброськин.

По его словам, визуальных повреждений, говорящих о том, что его сбили, нет.





"Скорее всего, отказала аппаратура", - уточнил Аброськин.

В ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств.

"Возможно, имеется небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства", - сказал Аброськин.

БПЛА будет передан в СБУ.

20 февраля Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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