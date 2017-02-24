Боевики усилили обстрелы, один военный погиб, двое ранены: карта

За прошедшие сутки, 23 февраля, российско-террористическая гибридная армия 83 раза обстреляла позиции сил АТО, двое военных ранены, один - погиб

За прошедшие сутки, 23 февраля, российско-террористическая гибридная армия 83 раза обстреляла позиции сил АТО. Двое военных ранены, один - погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении танк оккупантов неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из минометов различных калибров боевики обстреливали Пески, Зайцево, Троицкое и Каменку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское, Зайцево. Снайпер обстреливал позиции ВСУ в районе Новгородского.

На луганском направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому - зенитные установки.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое. По Широкино огонь вел снайпер.





В четверг, 23 февраля, в реанимационном отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова умер боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гуцаленко.

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