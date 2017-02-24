На полигоне в Житомирской области погиб военный

Как сообщает военная прокуратура, сержант-телефонист погиб в результате разрыва реактивной противотанковой гранаты

На полигоне в Житомирской области в результате разрыва реактивной противотанковой гранаты погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.



"24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб сержант, занимавший должность радиотелефониста военной части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался", - говорится в сообщении.



На полигон для осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов выехала группа сотрудников военной прокуратуры и экспертов.



По данному факту военная прокуратура Житомирского гарнизона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода).

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18 февраля 2017 года в расположении 16-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в Сумской области произошел пожар, в результате которого погибли двое военнослужащих, один пострадал.



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