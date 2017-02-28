Очередной конвой Путина вторгся в оккупированный Донбасс

В МЧС РФ утверждают, что в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей едут 25 автомобилей с "гуманитарным грузом" массой более 300 тонн

Очередной, 61-й "гуманитарный конвой" МЧС России вторгся в оккупированный Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В пути следования колонна разделилась на две части: одна из них прибыла на пункт пропуска Донецк, вторая - на Матвеев-Курган.

Отмечается, что "автомобили заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова, проверке подверглись не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз".

В российском МЧС утверждают, что "после завершения всех процедур" 25 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой более 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

"Основная масса груза - продовольственные наборы, среди которых - молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки",- говорится в сообщении.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб также неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

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60-й "конвой Путина" вторгся в Донбасс 21 февраля. Россия в составе 60-го "гумконвоя" отправила оккупантам специализированный автомобиль радиационной, химической и биологический защиты.

Предыдущий, 59-й "гумконвой" РФ вторгся в Донбасс 22 декабря 2016 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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