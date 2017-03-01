За день в Донбассе погибших нет: один раненый и 58 обстрелов

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 58 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день один раненый

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 58 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение.

На донецком направлении оккупанты из танков, минометов, БМП и гранатометов обстреляли Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Новгородское, Пески, Каменку и Зайцево.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Широкино и Водяное, а из минометов - Новотроицкое, Богдановку, Павлополь и Чермалик.

Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали Павлополь, Талаковка, Лебединское и Широкино. По Широкино, Новотроицкому и Водяному боевики открывали огонь из БМП.

На луганском направлении из 152-мм и 122-мм артиллерии наемники обстреляли Троицкое и Крымское. 120-мм и 82-мм минометы боевики использовали в Новозвановке, Катериновке, Золотом, Орехово и Троицком. Новоалександровку и Катериновку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому работала БМП.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое украинских военных погибли четверо получили ранения.

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