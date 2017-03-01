За день в Донбассе погибших нет: один раненый и 58 обстрелов
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 58 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение.
На донецком направлении оккупанты из танков, минометов, БМП и гранатометов обстреляли Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Новгородское, Пески, Каменку и Зайцево.
На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Широкино и Водяное, а из минометов - Новотроицкое, Богдановку, Павлополь и Чермалик.
Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали Павлополь, Талаковка, Лебединское и Широкино. По Широкино, Новотроицкому и Водяному боевики открывали огонь из БМП.
На луганском направлении из 152-мм и 122-мм артиллерии наемники обстреляли Троицкое и Крымское. 120-мм и 82-мм минометы боевики использовали в Новозвановке, Катериновке, Золотом, Орехово и Троицком. Новоалександровку и Катериновку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому работала БМП.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое украинских военных погибли четверо получили ранения.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:50
-
17:25
-
17:06
-
16:50
-
16:09