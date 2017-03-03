День в зоне АТО: потерь нет, боевики 62 раза открывали огонь
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 62 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранение.
На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Лебединское, а из 120-мм минометов - Водяное, Красногоровку, Широкино. Также по Широкино боевики неоднократно использовали БМП.
Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие гибридная армия РФ применила по Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяному и Новотроицкому открывал огонь снайпер.
На луганском направлении из минометов боевики обстреляли Катериновку, Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов - Крымское.
На донецком направлении из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Авдеевке, шахте Бутовка, Песках, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцев и Луганскому.
В общем зафиксировано 62 обстрелы. Одного нашего военного ранения.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе в результате боевых действий один украинский военный погиб и 22 получили ранения и травмы.
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