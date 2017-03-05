Боевики более ста раз вели огонь: один военный погиб, 10 ранены

Оккупанты в субботу, 4 марта, применяли весь спектр вооружений, кроме РСЗО Град, в результате силы АТО понесли потери погибшими и ранеными

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В результате боевых действий вчера, 4 марта 2017 года, один боец Вооруженных Сил Украины погиб, 10 - получили ранения, двое - травмы, сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



По его словам, боевики гибридной армии РФ применяли весь спектр вооружений, кроме РСЗО Град.



"Количество нарушений режима тишины врагом в очередной раз превысило отметку 100", - сказал Лысенко.



Чаще всего террористы открывали огонь на луганском и мариупольском направлениях - там в субботу было зафиксировано по 42 обстрела.



В Луганской области бои велись в основном в Попаснянском районе, также боестолкновения произошли в Станице Луганской и под Счастьем.





Карта: Министерство обороны Украины

На мариупольском направлении эпицентрами противостояния, в частности, были Новотроицкое, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Новогригоровка. На участке фронта Павлополь - Широкино обстрелы со стороны оккупантов продолжались в течение всех суток.



Что касается донецкого направления, здесь традиционно горячими точками оставались Авдеевка и Светлодарская дуга. Всего боевики совершили там 26 обстрелов.

Ранее сегодня, 5 марта, сообщалось, что в субботу в результате обстрела боевиками Зайцево ранение получила 24-летняя местная жительница.

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