Штаб: боевики обстреляли позиции ВСУ 122 раза, один военный погиб

Из минометов разных калибров, гранатометов, ПТРК и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное

За минувшие сутки боевики 122 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный погиб, четверо - ранены, один - травмирован. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении танки вели огонь по Водяному и Лебединскому. Также по Водяному террористы вели огонь из артиллерии. Из минометов разных калибров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Новогригорьевку и Широкино.

Из минометов террористы обстреляли Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь, Водяное.

По Березовому, Водяному и Широкино огонь вели из БМП. Тут же стреляли снайперы.

На донецком направлении из минометов разных калибров боевики обстреляли Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески. Из гранатометов и стрелкового оружия гибридные войска РФ обстреляли Южное, Песни, Зайцево, Верхнеторецкое, Камянку и Невельское.

По Камянке огонь вел снайпер, по Луганскому - БМП.

На луганском направлении из 152 мм артиллерии террористы обстреляли Крымское. Из минометов разных калибров - Новоалександровку, Попасную, Новоташковское, Крымское, Троицкое, Орехово. Из гранатометов - Троицкое, Новоалександровку, Новозвановку, Крымское.

Ранее сегодня сообщалось, что Комитет ООН против дискриминации женщин выразил обеспокоенность ростом сексуального насилия в Крыму и Донбассе и призвал Киев решить эту проблему.

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