За день в Донбассе потерь нет, пятеро бойцов пострадали

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 39 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день трое раненых

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ получили ранения, двое - травмы.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригорьевку, Широкино, Чермалик, Водяное и Гнутово. Снайпер боевиков вел огонь по Талаковке.

На луганском направлении наемники применили минометы по Новоалександровке и Попасной. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку и Станицу Луганскую.

На донецком направлении гибридная армия РФ также использовала минометы, под огонь попали: Авдеевка, Дача и Луганское.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Каменке, Луганскому, Песках, Невельскому, Зайцево и Троицкому. Под огонь из стрелкового оружия попал Майорск, по Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в зоне АТО.

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