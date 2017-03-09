За день в Донбассе потерь нет, пятеро бойцов пострадали
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ получили ранения, двое - травмы.
На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригорьевку, Широкино, Чермалик, Водяное и Гнутово. Снайпер боевиков вел огонь по Талаковке.
На луганском направлении наемники применили минометы по Новоалександровке и Попасной. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку и Станицу Луганскую.
На донецком направлении гибридная армия РФ также использовала минометы, под огонь попали: Авдеевка, Дача и Луганское.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Каменке, Луганскому, Песках, Невельскому, Зайцево и Троицкому. Под огонь из стрелкового оружия попал Майорск, по Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в зоне АТО.
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