Стали известны детали заключения ученого-религиоведа в Донецке

Известного ученого Игоря Козловского боевики захватили в заложники больше года назад

Террористы известного ученого религиоведа Игоря Козловского держали в камере для тех, кто отбывает пожизненное заключение. Об этом в интервью изданию ОстроВ сообщил его племянник Денис Козловский.

"Продолжительное время, например, его держали в камере для тех, кто отбывает пожизненное заключение. Это было подвальное помещение с конденсатом на стенах", - отметил он.

По его словам, ученый находится постоянно в камере с другими людьми.

"Непонятно, кто его слушает", - сказал племянник.

Он предположил, что возможно у Козловского есть проблемы со здоровьем: "По всей видимости. Мы ничего не знаем наверняка".

Племянник сообщил, что сначала были попытки добиться его освобождения.

"К сожалению, я не могу о них рассказать. Вскоре стало очевидно, что по неформальным каналам мы не сможем ничего добиться. Ситуация такая, что если ты сразу же включаешь человека в систему, то неформально ты точно уже ничего не добьешься. Мы хотели действовать как можно быстрее. Мы не думали, что дело приобретет такой масштаб", - добавил он.

По информации LIGA.net, террористы отказываются предоставлять любую информацию о его месте нахождения и состоянии здоровья.

17 января сообщалось, что боевики террористических организаций ДНР/ЛНР не подтверждали в списках Козловского.

В оккупированном Донецке террористы ДНР 26 января 2016 года схватили Козловского. Поводом для задержания ученого, который участвовал в возрождении украинского казачества, могла стать попытка взорвать памятник Ленину в Донецке.

Козловский - кандидат исторических наук, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, руководитель Международного центра христианско-мусульманского диалога и сотрудничества. С 1980-х годов Козловский принимал активное участие в возрождении украинского казачества на Донетчине.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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