Грицак о разгоне блокады: Не вижу, чтобы кого-то разгоняли
Глава Службы безопасности Василий Грицак, комментируя вчерашние события, в Кривом Торце заявил, что он не видел, чтобы "кого-то кто-то разгонял". Об этом Грицак заявил в ходе своего визита в Ужгород.
"По поводу разгона. Я не вижу такого, чтобы кто-то кого-то там разгонял. Были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили", - заявил Грицак.
"Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных городов и сел люди гуляли с оружием", - подчеркнул глава СБУ.
Вчера, 13 марта, в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.
Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие. Сегодня задержанных силовиками людей отпустили.
Генпрокурор Юрий Луценко также сегодня заявил, что каких-либо нарушений законности со стороны правоохранителей во время задержания участников блокады не зафиксировано.
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