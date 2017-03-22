Сутки в АТО: потерь нет, ранен один украинский военный

Украинский военный получил ранение в Марьинке

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения в результате вражеского обстрела в районе Марьинки. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на луганском направлении боевики эпизодически нарушали тишину вдоль линии соприкосновения.

"В Попаснянском районе силы оккупанта провоцировали украинских военных на открытие ответного огня с утра и до позднего вечера, а после 22:00 выпустили три мины в сторону сил АТО в Новозвановке", - сказал Лысенко.

Террористы нарушили тишину в районе Бахмутской трассы, обстреляв из миномета позиции ВСУ вблизи Золотого.

"В Крымском боевики продолжили применять тяжелое вооружение, выпустив в сутки около 25 мин. Вблизи Станицы Луганской они применяли исключительно стрелковое оружие, проведя три вооруженные провокации продолжительностью от 20 минут до двух часов каждая", - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 16 вражеских обстрелов.

На донецком направлении обстановка остается аналогичной двум предыдущим суткам.

Боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге в течение суток.

"Подавляющее число случаев нарушения перемирия было с применением легкого вооружения, включая снайперское оружие", - уточнил Лысенко.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Авдеевке российско-оккупационные войска выпустили более 30 танковых снарядов, около 60 минометных, широко применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Три краткосрочных вражеских минометных обстрелов произошли в районе Донецкого аэропорта.

С южного направления после 23:00 часов боевики провели артиллерийско-минометный обстрел Зайцево, во время которого выпустили 10 мин и 20 десятка артиллерийских снарядов. Один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего, повреждены окна и ограждение и почти полностью разрушено хозяйственное здание.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 33 вражеских обстрелов, в том числе 17 - из тяжелого вооружения.

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На мариупольском направлении тяжелого вооружения боевики почти не применяли, изредка открывая огонь из стрелкового оружия в сторону сил АТО.

"В Водяном, где позавчера развернулись масштабные боевые действия с начала года, вчера противник проводил лишь кратковременные вооруженные провокации. Около 70 мин, три танковых снаряда в Марьинском районе, а также 10 артиллерийских выстрелов в Новотроицком - такой была статистика вражеских обстрелов из тяжелого вооружения на этих рубежах", - подчеркнул Лысенко.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 27 вражеских обстрела.

Вблизи Водяного Донецкой области сохраняется напряженная обстановка.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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