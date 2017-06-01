В суд ушли обвинительные акты на пятерых экс-депутатов АР Крым

Бывших крымских депутатов обвиняют в государственной измене

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального досудебного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших крымских депутатов, которых обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 указанные депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации полуострова. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное образование, так называемая "Республика Крым".

Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

В настоящее время прокуратурой в суд направлен уже 41 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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