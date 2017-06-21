Жена пропавшего в АТО подполковника Нацгвардии сообщила детали
Жена 35-летнего командира разведки, подполковник Нацгвардии Александр Бойко Светлана заявила, что ее муж не пропал в районе Золотого Луганской области. Об этом она заявила Громадському радио.
"Он не исчез, его оставили на поле боя, тяжело раненым", - сказала она.
По словам его подчиненных, которые с командиром на том же задании, Бойко был ранен в ногу и живот.
Однако неизвестно, была ли попытка его эвакуировать с поля боя.
Сейчас идет служебное расследование.
20 июня 2017 года сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на луганском направлении фронта при выполнении боевого задания вблизи города Золотое пропал подполковник Национальной гвардии Александр Бойко.
В Минобороны не подтверждают информацию о захвате боевиками полковника НГУ.
Александр Бойко - командир разведки 50-го полка Нацгвардии, ранее проходил службу в составе 8-го отдельного полка спецназа ВСУ.
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