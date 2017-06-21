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Жена пропавшего в АТО подполковника Нацгвардии сообщила детали

21.06.2017 14:29
Жена Александра Бойко сказала, что ее муж не пропал, а его оставили на поле боя раненым
Жена пропавшего в АТО подполковника Нацгвардии сообщила детали
Александр Бойко (фото - facebook.com/pyurko.svetlana)

Жена 35-летнего командира разведки, подполковник Нацгвардии  Александр Бойко Светлана заявила, что ее муж не пропал в районе Золотого Луганской области. Об этом она заявила Громадському радио.

"Он не исчез, его оставили на поле боя, тяжело раненым", - сказала она.

По словам его подчиненных, которые с командиром на том же задании, Бойко был ранен в ногу и живот.

Однако неизвестно, была ли попытка его эвакуировать с поля боя.

Сейчас идет служебное расследование.

20 июня 2017 года сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на луганском направлении фронта при выполнении боевого задания вблизи города Золотое пропал подполковник Национальной гвардии Александр Бойко.

В Минобороны не подтверждают информацию о захвате боевиками полковника НГУ.

Александр Бойко - командир разведки 50-го полка Нацгвардии, ранее проходил службу в составе 8-го отдельного полка спецназа ВСУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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