АТО: вблизи Марьинки от пули снайпера погиб украинский военный

Возле Широкино боевики выпустили две 120 мм мины. На донецком направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Невельского

На приморском направлении вблизи Марьинки от пули снайпера боевиков погиб один украинский военный, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Также уточняется, что в целом количество обстрелов со стороны боевиков снизилось, вероятно, из-за жары. Местные жители обвиняют террористов в возникновении лесных пожаров.

Возле Широкино боевики выпустили две 120 мм мины по позициям сил АТО.

На донецком направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Невельского.

В штабе отмечают, что в последнее время зафиксировано больше случаев сокрытия участия кадровых российских военных. В оккупированной Горловке боевики, пытаясь скрыть смерть своих соратников, подорвавшихся на мине, переодели их в гражданскую одежду и оставили на лесополосе недалеко от линии разграничения. Родственникам сообщили, что умершие никогда не были в лавах террористов ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что в Константиновке Донецкой области полицейские задержали боевика так называемой 1-й Славянской бригады террористической организации ДНР.

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