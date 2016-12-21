Суд в Киеве решил не отстранять главу ЦИК Охендовского

Судья Соломенского суда Виталий Украинец принял решение, согласно которому глава ЦИК Михаил Охендовский остается в должности

Соломенский райсуд Киева решил не отстранять от занимаемой должности главу Центризбиркома Михаила Охендовского. Такое решение в среду, 21 декабря, принял судья Виталий Украинец, передает Украинская правда.

"В удовлетворении ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро, поддерживаемого детективами Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказать", - отметил судья.

В САП заявили, что планируют обжаловать это решение в Апелляционном суде. "Решение незаконное, будем обжаловать его в Апелляционном суде", - отметил прокурор Владимир Кривенко.

В свою очередь, Охендовский заявил, что "частично удовлетворен этим решением".

Ранее суд отказался назначить Охендовскому залог на сумму 1 млн 291 тисячу гривень, о чем его просил представителя САП.

13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах) вчера вечером, 13 декабря.

Охендовский подозревается в том, что в что в 2012 году он якобы ездил заграницу, чтобы по поручению "высшего руководства" страны информировать иностранных партнеров о "демократическом" ходе выборов в Украине с целью предотвращения их непризнания. За это, по данным правоохранителей, Охендовский получал деньги от Партии регионов.

Глава ЦИК обвинения отрицает и заявляет, что никаких денег ни у кого не брал.

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