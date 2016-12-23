Вместо Савченко в ПАСЕ Украину будет представлять Береза - нардеп

Народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину и ее интересы в составе делегации ПАСЕ вместо Надежды Савченко, сообщила нардеп Анна Гопко

Место народного депутата Надежды Савченко в украинской делегации Парламентской ассамблеи совета Европы займет нардеп Борислав Береза. Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала 112 Украина.

"На месте Савченко, как за это проголосовали, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства ", - рассказала Гопко.

Нардеп уточнила, пока неизвестно, кто будет его заместителем. Скорее всего, это будет представитель фракции Народный фронт.

22 декабря 2016 года Верховная Рада отозвала Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

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12 декабря 2016 года сообщалось, что Савченко подтвердила ЛІГА.net информацию о своей встрече в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР.

15 декабря фракция Батькивщина исключила Савченко из своих рядов. В заявлении было сказано, что партия на парламентских выборах 2014 года внесла незаконно удерживаемую в России украинку в свой избирательный список ради ее освобождения. Однако, как отметили во фракции, позже оказалось, что "принципы и политические убеждения Надежды Савченко и Батькивщины не совпадают".

20 декабря спикер ВР Андрей Парубий официально объявил об исключении Савченко из фракции.

В то же время в Батькивщине отметили, что не намерены поднимать вопрос о лишении Савченко депутатского мандата.

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