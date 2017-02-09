У НАТО нет иллюзий о том, кто виноват в эскалации - вице-премьер

Обострение ситуации под Авдеевкой стало причиной проведения заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. Итог - Альянс продолжить "давить" на Россию

Вчера, 8 февраля, в связи с обострением фронтовой ситуации под Авдеевкой в штаб-квартире НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе. Об этом у себя в Facebook сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"В итоге: все страны НАТО выразили Украине единогласную поддержку в территориальной целостности и суверенитете нашего государства. У стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответственны за эскалацию ситуации с безопасностью в Донбассе", - написала она.

По словам члена правительства, союзники Украины подтвердили - отмена санкций против путинской России невозможна, так как последняя не выполняет минские соглашения, "которые являются единственным путем разрешения конфликта".

"Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию, колебаний по этому поводу не будет", - заявила она.

Климпуш-Цинцадзе также сообщила, что в Альянсе "отметили видимые результаты" реформ в Украине. "Члены НАТО считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным", - сказала вице-премьер.

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Ранее в НАТО отметили необходимость усилить роль Рады в вопросах надзора в сфере безопасности и обороны, а также гражданского контроля за этими сферами. В начале февраля президент Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.

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