Украина и Молдова укрепят сотрудничество в борьбе с преступностью
Во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Молдовы Александру Жизданом стороны обсудили,в частности, вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, приграничного сотрудничества и реадмиссии. Также обсуждался обмен опытом в реформировании полиции и противодействия гибридной войне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Официальные лица обсудили необходимость подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами в сфере борьбы с преступностью, поскольку последний подобный акт был подписан 3 ноября 1993 года.
В рамках встречи был подписан протокол о контактных пунктах на государственной границе между Украиной и Молдовой.
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Как сообщает пресс-служба МВД Молдовы, во время встречи Жиздан сообщил о поддержке, которую готова предложить Молдова Украине, в целях улучшения диалога между странами и предотвращения угроз внутреннего и внешнего характера, которые могут повлиять на обо государства.
Как сообщалось ранее, во время совместного брифинга с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом президент Украины Петр Порошенко заявил, что Молдове и Украине пытаются навязать сценарии реинтеграции с внешним управлением, однако эти попытки обречены на провал.
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