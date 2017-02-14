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Украина и Молдова укрепят сотрудничество в борьбе с преступностью

14.02.2017 02:02
Главы МВД Украины и Молдовы обсудили необходимость подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами в сфере борьбы с преступностью
Украина и Молдова укрепят сотрудничество в борьбе с преступностью
Александру Жиздан и Арсен Аваков (фото - mvs.gov.ua)

Во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Молдовы Александру Жизданом стороны обсудили,в частности, вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах борьбы с преступностью, приграничного сотрудничества и реадмиссии. Также обсуждался обмен опытом в реформировании полиции и противодействия гибридной войне. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Официальные лица обсудили необходимость подписания соглашения о сотрудничестве между министерствами в сфере борьбы с преступностью, поскольку последний подобный акт был подписан 3 ноября 1993 года.

В рамках встречи был подписан протокол о контактных пунктах на государственной границе между Украиной и Молдовой.

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Как сообщает пресс-служба МВД Молдовы, во время встречи Жиздан сообщил о поддержке, которую готова предложить Молдова Украине, в целях улучшения диалога между странами и предотвращения угроз внутреннего и внешнего характера, которые могут повлиять на обо государства.

Как сообщалось ранее, во время совместного брифинга с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом президент Украины Петр Порошенко заявил, что Молдове и Украине пытаются навязать сценарии реинтеграции с внешним управлением, однако эти попытки обречены на провал.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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