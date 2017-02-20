Тука: До конца года в Донбассе и Крыму построят три телевышки

Телевышки построят в Покровске, Бахмутовке, Чаплинке Херсонской области

К концу 2017 года в Донбассе и Херсонской должны появиться еще три телевышки. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Украинская правда.

Телевышки построят в городе Покровск Донецкой области, в селе Бахмутовка Луганской области и в поселке Чаплинка Херсонской области.

По словам Туки, вышки строятся за средства местных бюджетов, поскольку в госбюджет из-за дефицита не удалось заложить необходимую сумму.

Государственный секретарь Министерства информполитики Артем Биденко сказал, одна телевышка обойдется примерно в 12-17 млн грн.

Телевышку в Покровске построят высотой в 200 метров вместо нынешней в 69 метров.

Благодаря увеличению высоты, удастся охватить телесигналом 852 тысячи человек (сейчас это 573 тысяч) и радиосигналом - 581 тысяч (сейчас 198 тыс).

Телевышка в Бахмутовке будет 150 метров.

Количество пользователей телесигнала увеличится с 15 до 46 тысячи человек, радиосигнала - с 42-х до 140 000 человек.

Нынешняя телевышка в Чаплинке имеет 92 метра, ее поднимут до 110 метров.

Количество получателей телевизионного сигнала увеличится с 35 тысячи до 37 тысячи, радиослушателей - с 22 до 44 тысяч пользователей.

Реагируя на критику по медленным темпоам восстановления украинского вещания в Донбассе и в оккупированном Крыму, Тука объяснил, что основное время занимает не строительство, а длительные согласительные процедуры.

"Это сложное оборудование и тяжелый строительный объект, надо делать огромное количество расчетов, согласований, и основную часть времени занимает именно бумажная работа", - пояснил Тука.

17 февраля сообщалось, что в Станице Луганской, которая находится в 12 км от оккупированного Луганска, продолжают вещание российские каналы и радио террористической организации ЛНР под названием Победа, несмотря на заявления Министерства информационной политики.

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