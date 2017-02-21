Порошенко: На признание РФ "паспортов" нужно ответить санкциями

По словам президента, признание агрессором псевдодокументов террористов ЛНР/ДНР требует решительных действий вплоть до ужесточения санкций

Ответом на признание государством-агрессором Россией "документов" террористических организаций ДНР и ЛНР должно стать ужесточение санкций. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.



Как отметил глава государства, сейчас можно наблюдать постоянные нарушения минских соглашений со стороны РФ и подконтрольных ей боевиков.



"Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик", - цитирует президента его пресс-служба.



По словам Порошенко, с точки зрения международного права, это уже элемент признания незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса, поскольку данные действия несовместимы с имплементацией минских договоренностей.

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"Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до ужесточения санкций", - отметил он.



В свою очередь Стилианидис, который только что вернулся из прифронтового Майорска, четко подчеркнул, что ЕС продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

18 февраля 2017 года сообщалось, что РФ признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако ранее, 3 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает "паспорта" ДНР и ЛНР.

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20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ Путина о признании так называемых документов противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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