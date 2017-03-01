Украина-ЕС: Польша призовет Амстердам поторопиться с ратификацией

Польша на заседании Вышеградской группы 5 марта будет настаивать на том, чтобы Нидерланды предпринимали решительные шаги для ратификации соглашения между Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает корреспондент LIGA.net.

Польский министр подчеркнул, что Варшава заинтересована в реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также соглашении о зоне свободной торговли.

"В это воскресенье в Брюсселе Вышеградская группа будет встречаться с представителями Нидерландов. И я как председательствующий в Вышеградской группе буду настаивать на том, чтобы Нидерланды предпринимали решительные шаги для того, чтобы ратифицировать соглашение между Украиной и Евросоюзом", - сказал он.

Ващиковский также заявил, что представители Польши в ходе встреч с европейскими коллегами настаивают на том, чтобы было выполнено данное Украине обещание по либерализации визового режима.

"Мы надеемся, что уже скоро Европа выполнит это свое обещание, и либерализация состоится", - добавил он.

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