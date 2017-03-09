Порошенко: На оккупированной земле смельчаки придут к Шевченко

Сознательные украинцы собираются сегодня у памятников Шевченко, пророссийские - возле Ленина. "Разные миры, разные цивилизации", - сказал президент

Несмотря на четвертый год войны России против Украины и террор на временно захваченных оккупантом территориях страны, патриоты все равно придут сегодня к памятникам Тараса Шевченко. Об этом президент Петр Порошенко заявил сегодня на церемонии вручения Шевченковской премии.

"Нашему поколению, говоря словами самого Тараса Шевченко, довелось выпить из московской чаши московского яду", - сказал он.

По словам главы государства, сейчас украинцы переживают "самый драматический период новейшей истории", однако у них "есть четкое понимание своего пути широкого".

"Есть отважная украинская армия, есть церковь, есть украинский государственный язык, есть само государство и современная украинская политическая нация. И в утверждении независимости и суверенитета нас сейчас поддерживает весь мир", - сказал он.

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"Накануне российской оккупации Симферополя и Донецка сознательные украинцы собирались именно возле памятников Кобзарю, а промосковские и московские наемники и агенты собирались возле памятников Ленину. Разные миры, разные цивилизации - Шевченко и Ленин", - отметил Порошенко.

Президент Украины выразил уверенность, что сегодня, в день рождения Кобзаря, "найдутся смельчаки-патриоты, которые на оккупированной территории придут к нему, Шевченко".

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