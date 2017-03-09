В Луганске школьники принесли цветы к памятнику Шевченко: фото

Источники LIGA.net сказали, что несмотря на почти три года гибридной войны и российскую пропаганду их отношение к Великому Кобзарю не изменилось

В оккупированном Луганске несколько школьников сегодня пришли к памятнику Шевченко, чтобы возложить цветы.

По информации LIGA.net, таким образом они решили вспомнить и отметить день рождения Великого Кобзаря.

"Отношение к этой дате у меня не изменилось, с учетом, что сокращены часы по украинскому языку и литературе, сам продолжаю читать его стихи, которые, как никогда, сейчас актуальны, готовлюсь к сдаче ВНО. Буду поступать в Украине", - сказал LIGA.net старшеклассник Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

Он не смог уточнить информацию о том, что якобы сепаратистское движение Мир Луганщине и организация Молодая Гвардия "организовали" несколько школьников для возложения цветов.





"Я не знаю, пришел сюда утром сам со своим другом, читать стихи, как раньше на украинском, не рискнул, конечно, сейчас", - добавил Михаил.

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В то же время на сайтах боевиков появилась пропагандистская информация о том, что школьники собрались у памятника Шевченко, чтобы показать, что он человек русской крови и русской души.





9 марта президент Петр Порошенко заявил, что сознательные украинцы собираются сегодня у памятников Шевченко, пророссийские - возле Ленина в ОРДЛО.





Вид памятника сбоку на центральной площади города

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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