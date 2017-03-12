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В Авдеевке нет электроэнергии и воды - ГСЧС

12.03.2017 10:45
В 7 утра в Авдеевке отсутствовало электро- и водоснабжение; теплоснабжение осуществляет городская теплоцентраль
В Авдеевке нет электроэнергии и воды - ГСЧС

В Авдеевке по состоянию на 7 утра 12 марта отсутствует централизованное электро- и водоснабжение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 утра 12 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали. Водоснабжение города приостановлено", - гласит сообщение.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от семи генераторов ГСЧС.

Вчера в сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.

Ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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