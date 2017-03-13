В Лондоне пикетировали апартаменты Ахметова: фото
Вчера, 12 марта, участники общественного движения Лондон Евромайдан пикетировали апартаменты украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом говорится в сообщении общественного движения в Facebook.
Они подчеркнули, что проводили акцию в знак солидарности со штабом блокады ОРДЛО.
Участники акции утверждали, что на оккупированной территории Донбасса так называемая администрация работающих шахт и заводов сотрудничают с боевиками ЛНР/ДНР.
"Финансирование терроризма в соответствии с британским законодательством - это серьезное преступление", - отметили участники акции.
6 марта 2017 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что в Бахмуте участники блокады укрепляют свои позиции деревянными заграждениями и колючей проволокой.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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