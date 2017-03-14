Блокада в зоне АТО: ОБСЕ сообщила подробности

В Щербиновке Донецкой области участники блокады пропустили грузовой поезд, отметили в ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Во время своего пребывания там наблюдатели видели, что один грузовой поезд (примерно 20 вагонов) проехал через место блокады. Наблюдатели отметили, что на двух блокпостах находятся примерно по 30 сотрудников полиции, тогда как обычно там было четверо-пятеро полицейских", - отметили в пресс-службе.

На железнодорожных переездах недалеко от Горского, Щербиновки и Бахмута (бывший Артемовск, - ред) члены патруля миссии заметили, что участники блокады все еще находятся на своих местах, железнодорожные пути до сих пор заблокированы.

13 марта в Донецкой области сотрудники СБУ в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека. Правоохранители заявили, что изъяли у задержанных восемь единиц огнестрельного оружия, два предмета похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью.

14 марта сообщалось, что полиция отпустила 45 задержанных вчера в рамках проведения контрдиверсионных мер участников блокады ОРДЛО.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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