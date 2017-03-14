СБУ обещает способствовать волонтерам в передвижении в зоне АТО

Силовики будут способствовать волонтерам в прохождении контроля и доставке их в расположение соответствующих подразделений ВСУ

Служба безопасности Украины заверяет, что ее сотрудники будут способствовать волонтерам в передвижении в районе проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Штаб АТО и силы всех субъектов антитеррористической операции - СБУ, Национальная гвардия, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, ГСЧС и Вооруженные Силы Украины - проводят контрдиверсионные мероприятия, в результате которых введены дополнительные ограничения и усилены фильтрационные меры в зоне АТО.

Для содействия волонтерской деятельности на период действия ограничений Служба безопасности Украины во взаимодействии с Нацгвардией и полицией привлекла своих сотрудников к работе на блокпостах на въездах в Донецкую и Луганскую области. Они будут способствовать волонтерам в прохождении контроля и доставке их в расположение соответствующих подразделений ВСУ.

В течение последних нескольких дней значительно возросла угроза проведения террористических актов на объектах инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Фиксируются попытки проникновения в район АТО диверсионно-разведывательных групп с временно неподконтрольной территории Украины.

Субъекты борьбы с терроризмом переведены на усиленный режим прохождения службы. Проводятся дополнительные проверки граждан на блокпостах, а также в местах большого скопления людей.

В СБУ отметили, что такие меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности мирного населения. Штаб АТО просит граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и сообщать об угрозах совершения диверсий, провокаций или терактов по телефону горячей линии 080 050 14 82.

13 марта в Донецкой области сотрудники СБУ в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека. Правоохранители заявили, что изъяли у задержанных восемь единиц огнестрельного оружия, два предмета похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью.

Задержанных доставили в в Торецкое отделение полиции со станции Кривой Торец для проверки.

В ночь на 14 марта полиция отпустила 45 задержанных вчера в рамках проведения контрдиверсионных мер участников блокады оккупированных районов Донецкой области.

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