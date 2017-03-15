В Минске Украина потребовала отменить решение о псевдодокументах

На встрече представители Украины подчеркнули, что признание так называемых паспортов ОРДЛО - это нарушение минских договренностей

Сегодня на встрече трехсторонней контактной группы в Минске Украина потребовала от представителей РФ и ОРДЛО отмены всех решений о признании псевдодокументов и рейдерском захвате украинской собственности в оккупированном Донбассе. Об этом у себя в Facebook cообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО, рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. ДНР о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение минских договоренностей, и ведет к их срыву. Мы потребовали ответа относительно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках минского процесса", - отметила Олифер.

По ее словам, этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках трехсторонней контактной группы.

"В Донбассе продолжаются обстрелы, нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО имеют систематический характер. Украина готова к разведению сил и средств в Станице Луганской, которое может состояться только после семи дней тишины на этом участке, как это и предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы. Последний обстрел здесь был 13 марта 2017 года, таким образом, действия ОРЛО пока не позволяют совершить разведение в этой точке", - подчеркнула Олифер.

Она добавила, что российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности - полное и устойчивое прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений с территории Украины.

"С большими сложностями в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников", - сказала Олифер.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

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20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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