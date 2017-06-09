Переход к стандартам НАТО: в ВСУ введут новые воинские звания

В армии планируют ввести звания "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант", сообщили в Минобороны

В Вооруженных Силах Украины в рамках перехода к стандартам НАТО введут новые воинские звания. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Оксана Гаврилюк.



Она отметила, что сейчас на рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и Кабмине находятся 26 проектов нормативно-правовых актов по реформам в сфере обороны. Один из таких документов предусматривает изменения в части воинских званий.



"Он (законопроект - ред.) призван повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО. Документ предусматривает установление новых воинских званий сержантского и старшинского состава", - сообщила Гаврилюк, отметив, что проект закона уже готовится к рассмотрению в парламенте.



По словам спикера Минобороны, речь идет о новых армейских воинских званиях "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант", "главный мастер-сержант", а также корабельных званиях "штаб-старшина", "мастер-старшина", "старший мастер-старшина" и "главный мастер-старшина".

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Гаврилюк добавила, что соответствующие изменения будут внесены в закон о воинской обязанности и военной службе, устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВСУ.



Ранее сегодня, 9 июня, сообщалось, что президент Петр Порошенко пообещал подписать законодательную инициативу Рады о курсе Украины на интеграцию в НАТО.



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