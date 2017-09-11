Ващиковский о скандале с Саакашвили: Это внутренние игры Украины

Польша никоим образом не участвует в конфликте украинских властей с их бывшим полпредом в Одесской области, подчеркнул глава МИД страны

Скандал вокруг лишенного гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые вчера с соратниками штурмовал и незаконно пересек польско-украинскую границу, является внутренним делом Украины. Об этом пишет польский ресурс Onet.pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского на местном канале TVP.

"Случай с бывшим президентом Грузии является внутренней игрой в Украине; мы не участвуем в этом", - сказал глава МИД Польши.

Ранее СМИ сообщили, что посла Украины Андрея Дещицу якобы вызвали в МИД Польши для объяснений по ситуации с Саакашвили. Позднее тот опроверг такую информацию, отметив лишь, что посольство Украины следило за инцидентом с поездом Интерсити в Пшемысле вместе с польскими коллегами.

Читайте также: План "битвы при Краковце": хуже, чем ошибка

10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваков уточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

Читайте также: Порошенко отреагировал на скандал с Саакашвили

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.